Российская участница «Мисс Вселенная» рассказала о первой работе на заводе

«Газета.Ru»: «Мисс Россия» Анна Линникова рассказала, что работала на заводе

Российская участница конкурса «Мисс Вселенная», обладательница титула «Мисс Россия» Анна Линникова, рассказала, что ее первая работа была на заводе, куда она устроилась через центр трудоустройства. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Больше всего я горжусь своей работоспособностью и выносливостью, так как работать я начала с 14 лет. Моя первая работа была на заводе, я сама этого захотела и пошла в центр трудоустройства для подростков», — сказала Линникова.

Модель подчеркнула, что всеми своими достижениями обязана терпению и труду. Она пояснила, что заключила семь успешных контрактов в роли модели в Японии, Корее, Китае, Вьетнаме, Индонезии и Малайзии. «Больше всего мне понравилось работать в Японии. Люди там очень добрые и эмпатичные и всегда волнуются о комфорте моделей. Меньше всего — в Китае», — уточнила Линникова.

По ее словам, карьера модели не мешала учебе. «Я переходила на дистанционное обучение каждый раз, когда улетала на работу по контракту. На удивление за границей самостоятельно я обучалась даже лучше, чем очно, сидя в школе за партой», — сказала «Мисс Россия».

Линникова подчеркнула, что всегда откладывает деньги и старается инвестировать в себя или свое дело. Первый крупный гонорар она положила в банк под проценты, а в настоящее время ее цель — открыть собственный успешный бизнес. «Хочу с каждым днем становиться лучшей версией себя», — заявила она.

Ранее Линникова рассказала, что начала беспокоиться о безопасности и испугалась за свою жизнь из-за угроз в сети. Она отметила, что справляться с ненавистью в интернете ей помогала поддержка россиян и организаторов конкурса.