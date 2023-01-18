Российская участница «Мисс Вселенная» испугалась за жизнь из-за угроз в сети

Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова пожаловалась на угрозы

Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова рассказала, что начала беспокоиться о безопасности и испугалась за свою жизнь из-за угроз в сети. Об этом она сообщила изданию Super.

По словам россиянки, она круглосуточно находилась под охраной с начала конкурса. «Первые две недели нам нельзя было даже выходить из комнат, о том, чтобы выйти на улицу, и речи не шло. Обычно нас водили группами, но мне давали усиленную охрану –– я об этом попросила», –– рассказала участница конкурса. Однако Линникова все равно испытывала дискомфорт из-за навязчивых поклонников, которым удавалось узнать ее расписание и местоположение. Фанаты постоянно ходили за ней, что вынудило ее перестать сообщать о своих перемещениях в социальных сетях и выкладывать контент с запозданием.

Позже Линникова столкнулась с осуждением в интернете. Она утверждает, что стала бояться за жизнь, читая оскорбления в комментариях к своим публикациям. «Сейчас я чувствую тотальное опустошение: непросто, когда идет столько хейта со стороны медиа, больших блогеров, лидеров мнений, которые выкладывают мои фото со словами: "Да кто ты такая, зачем вообще поехала"», –– пожаловалась Линникова журналистам.

Она отметила, что справляться с ненавистью в сети ей помогала поддержка россиян и организаторов конкурса. Большое влияние на ее моральное состояние также оказала Анастасия Костенко, участница «Мисс мира — 2014» и вторая вице-мисс Россия 2014 года. Линникова добавила, что Костенко тоже сталкивалась с угрозами и осуждением во время конкурса красоты.

«Я понимаю, что все эти комментарии не имеют ко мне отношения. Это пишут люди, которые вместо похода к психологу или психотерапевту транслируют боль на меня и думают, что это должно помочь. Если от этого хорошо –– пожалуйста. Я понимаю, что достойна всего лучшего, и мне не нужно доказывать это себе короной и титулом», –– утверждает россиянка. Сейчас Линникова старается концентрироваться на радостных событиях в жизни.

Линникова не вошла в топ-16 участниц 71-го конкурса красоты и выбыла из полуфинала конкурса «Мисс Вселенная». В июле она одержала победу в конкурсе красоты «Мисс Россия-2022».

Корону конкурса «Мисс Вселенная», который прошел в американском городе Новый Орлеан, выиграла представительница США Р'Бонни Габриэль. Уточняется, что в финале шоу соревновались лишь представительницы западного полушария.