Миллионам работников по всему миру предсказали жизнь за чертой бедности

МОТ предсказал 214 миллионам работников по всему миру жизнь за чертой бедности

Ежедневный заработок 214 миллионов людей, занятых 40 часов в неделю, в этом году будет менее 1,9 доллара в день, прогнозирует глава Международной организации труда (МОТ) Жильбер Хунгбо. Его слова приводит РИА Новости.

«Почему же они работают полный рабочий день, если при этом им будет трудно оплачивать основные жизненные потребности?» — задался он вопросом.

Хунгбо также предсказал, что в этом году число безработных по всему миру увеличится на три миллиона — до 208 миллионов человек. Международная черта бедности — 1,9 доллара в день.

Нынешний спад в мировой экономике может привести к тому, что все больше работников будут вынуждены устраиваться на работу более низкого качества, низкооплачиваемую, нестабильную и не имеющую социальной защиты, считают в МОТ.

Также в МОТ подсчитали, что в мире на каждого безработного мужчину приходится две безработные женщины. В глобальном масштабе уровень занятости женщин составил 47,4 процента в 2022 году по сравнению с 72,3 процента для мужчин.