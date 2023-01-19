Женщина залила огнетушителем выход на посадку в аэропорту и попала на видео

В США пассажирка аэропорта потребовала закрыть выход на посадку и разлила огнетушитель

В аэропорту Атланты (США) пассажирка попыталась выломать закрытые двери выхода на посадку, а после облила сотрудников авиагавани из огнетушителя. Видео инцидента публикует News Week.

Как видно на ролике, вначале женщина тщетно пыталась открыть дверь выхода на посадку D9A авиакомпании Delta. После она снова попала на видео — пассажирка шла по терминалу аэропорта с огнетушителем в руках. Когда к ней приблизился сотрудник авиагавани, она выпустила ему газ в лицо.

После дебоширка подошла к выходу на посадку D7, дверь которого была открыта. На этот раз она потребовала закрыть проход и начала угрожать персоналу огнетушителем. Обеспокоенные ситуацией представители авиакомпании попытались успокоить женщину, однако она отжала клапан и окутала белым облаком персонал и вестибюль.

В Delta Airlines сообщили, что в результате инцидента пострадали три бортпроводника. Сотрудникам потребовалась медицинская помощь после вдыхания содержимого огнетушителя.