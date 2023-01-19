Украинский пленный рассказал об ударе миномета ВСУ по своим

Украинский пленный рассказал о результативном ударе миномета ВСУ по своей пехоте

Раненый украинский военнопленный, находящийся в одной из больниц Луганской народной республики (ЛНР), сообщил о случае, когда миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес результативный удар по своей пехоте. Его рассказ публикует РИА Новости.

По его словам, над головами украинских пехотинцев появился дрон, который, как позже выяснилось, корректировал удар украинского же миномета.

«Пролетел над нами дрон рано утром. Никто так и не понял, чей это дрон. Но почему-то все решили, что это свой. Буквально через несколько минут был прилет мины. Из-за чего убило трех человек и ранило пятерых. Как говорят старожилы, это свои стреляли», — рассказал пленный, который проходил службу 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Ранее сообщалось о другом случае огня по своим в украинской армии. 15 января военные 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ столкнулись с неизвестным соединением своей же армии во время отступления. В результате между ними произошел бой, по украинским десантникам ударила артиллерия. Из 120 военнослужащих погибли не менее 50.