RT: артиллерия ВСУ по ошибке ликвидировала украинских штурмовиков

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировала украинских штурмовиков из-за отсутствия систем зашифрованной связи. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

«Артиллерия ВСУ по ошибке уничтожила украинских штурмовиков. (…) Из-за отсутствия систем зашифрованной связи и опознавания "свой-чужой" без визуального контакта военнослужащие бригады [ВСУ] были приняты за противника и попали под огонь гаубиц M777 производства США», — сказано в сообщении.

По информации RT, военные 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ столкнулись с неизвестным соединением армии Украины во время отступления 15 января, в результате между ними произошел бой. Уточняется, что из 120 военнослужащих погибли не менее 50.

Как отмечается, бригаду отправили провести разведку позиций российских сил около Соледара, однако вскоре она была обнаружена. Украинские военные в итоге потеряли около 20 бойцов убитыми и ранеными. После этого подразделение начало возврат на исходные позиции.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил, что потери ВСУ в Соледаре исчисляются тысячами. При этом, по его словам, пока он не будет называть конкретные цифры. 17 января в штабе ДНР сообщили, что российские военные взяли под контроль всю территорию Соледара.