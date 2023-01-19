Мошенники начали по-новому обманывать автовладельцев

«Известия»: мошенники начали обманывать россиян, которые сдали машины в автосервис

Мошенники начали по новой схеме обманывать автовладельцев, которые сдали свои машины в ремонт. Злоумышленники узнают номера телефонов клиентов и убеждают их внести доплату за непредвиденные расходы, пишут «Известия» со ссылкой на Союз автосервисов России.

Мошенник звонит в автосервис, представившись клиентом. Он называет номер сданного в ремонт автомобиля и говорит, что сменил контактный номер. При этом интересуется у сотрудников автосервиса, какой был указан в документах ранее, описали схему обмана в Союзе автосервисов. После этого злоумышленник звонит человеку и просит перевести определенную сумму, например, на заказ дополнительных деталей.

«Клиенты настолько привыкли пару раз нажать в телефоне и отправить куда-то предоплату, что потеряли бдительность. Конечно, в этой ситуации сотрудник сервиса тоже не прав, что передал неизвестному лицу контакт клиента», — заявил член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.

Ранее юрист Ирина Минина рассказала о популярных схемах мошенничества при продаже автомобиля. Среди них — салоны-однодневки, второй договор, кража банковских данных, фальшивые купюры и копирование ключа автомобиля.