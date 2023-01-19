Лавров назвал цель визита в Минск

Глава МИД России Лавров прибыл в Минск для координации действий стран во внешней политике

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прибыл в Минск для координации совместных действий двух стран во внешней политике, сообщается в официальном Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Сам Лавров также отметил, что практике принятия совместных двухлетних программ по скоординированным действиям России и Белоруссии на международной арене уже более 20 лет.

«Повестка дня будет сконцентрирована на выработке дополнительных шагов по реализации скоординированной линии в отношении действий, которые предпринимают против наших стран, Союзного государства такие организации, как НАТО и Европейский союз», — сказал российский министр.

Ранее по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Лавров заявил, что страны разделяют единую позицию в вопросе целей спецоперации на Украине.

