Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:35, 19 января 2023Бывший СССР

Лавров сообщил о позиции Белоруссии по спецоперации на Украине

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия и Белоруссия разделяют позицию о целях спецоперации
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия и Белоруссия разделяют единую позицию в вопросе целей спецоперации на Украине, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его слова передает ТАСС.

«У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы», — сказал министр, комментируя обмен мнениями с Лукашенко о ходе спецоперации.

В ходе встречи президент Белоруссии также заявил, что попытки задушить Россию и Белоруссию провалились. По его словам, положение дел в торговле между странами значительно улучшилось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на заявление Зеленского о сомнениях в существовании Путина
В Госдуме обсудят приравнивание вейпов к сигаретам и запрет их рекламы
Евросоюз стал крупнейшим покупателем сжиженного газа
Премьер Тайваня подал в отставку
Двух шведов приговорили к тюремным срокам за шпионаж в пользу России
Чешский депутат перешел на азбуку Морзе во время выступления
США завысили цену вертолетов для Германии в два раза
Названы лучшие работодатели в IT в России
В Госдуме предложили полностью восстановить дипотношения с Грузией
Раскрыт размер скидок на новостройки Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.