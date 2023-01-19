Лавров сообщил о позиции Белоруссии по спецоперации на Украине

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия и Белоруссия разделяют позицию о целях спецоперации

Россия и Белоруссия разделяют единую позицию в вопросе целей спецоперации на Украине, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его слова передает ТАСС.

«У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы», — сказал министр, комментируя обмен мнениями с Лукашенко о ходе спецоперации.

В ходе встречи президент Белоруссии также заявил, что попытки задушить Россию и Белоруссию провалились. По его словам, положение дел в торговле между странами значительно улучшилось.