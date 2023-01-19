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11:08, 19 января 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о попытках задушить Россию и Белоруссию

Президент Лукашенко заявил о неудачных попытках задушить Россию и Белоруссию

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Попытки задушить Россию и Белоруссию провалились, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым президент республики Александр Лукашенко, говоря о положении дел в торговле между двумя странами. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли. Даже чуть выше — сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить, и Россию, и Беларусь, сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим», — сказал Лукашенко.

Накануне Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Он примет участие в ежегодном совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств двух государств.

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