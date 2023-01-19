Отрицающая у себя пластику Ким Кардашьян дала Карди Би список лучших хирургов

Отрицающая наличие пластики Ким Кардашьян передала Карди Би список лучших хирургов

Американская рэперша Карди Би рассказала о советах по поводу пластических операций, полученных от телезвезды Ким Кардашьян, которая отрицает наличие у себя каких-либо хирургических вмешательств. Подробностями она поделилась на подкасте The Jason Lee Podcast.

Хип-хоп-исполнительница призналась, что всю жизнь стеснялась своего большого носа, поэтому в 2019 году по рекомендации знакомых решила изменить его форму у косметолога. Тогда знаменитости ввели филлеры в лицо, однако она осталась недовольна результатом процедуры. «Филлеры просто испортили мой нос. Он стал длинным и широким», — уточнила она.

По словам Би, в гостях у бизнесвумен Крис Дженнер она пожаловалась на непрофессиональную работу косметолога, после чего Кардашьян дала ей список лучших пластических хирургов, которые могут решить данную проблему. «И я позвонила нескольким врачам», — отметила певица в беседе с журналистом.

В то же время известно, что сама предпринимательница всегда заявляет, что не меняла черты лица и параметры фигуры посредством хирургического вмешательства. При этом бывшая жена рэпера Канье Уэста не скрывает, что регулярно делает инъекции ботокса и различные лазерные процедуры у косметолога.

В декабре 2022 года пластический хирург Майкл Обенг поддержал рэпершу Карди Би, которая призвала своих поклонниц отказаться от инъекций силикона в ягодицы. Врач подтвердил, что нелегальные инъекции чаще всего производят при помощи силикона, который способен менять свое расположение в теле. Данное явление, в свою очередь, может привести к инфекциям и деформации частей тела.