Граничащий с Украиной российский регион атаковали ракетами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 19 января, нанесли ракетный удар по территории Унечского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Системой ПВО ВС России атака была отражена. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — написал губернатор.
14 января российские системы противовоздушной обороны (ПВО) также отразили ракетную атаку ВСУ в Брянской области. По словам Богомаза, над Клинцовским районом была сбита ракета «Точка У», никто не пострадал.
19 октября президент страны Владимир Путин ввел восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.