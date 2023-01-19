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09:29, 19 января 2023Россия

Граничащий с Украиной российский регион атаковали ракетами

Брянской губернатор Богомаз сообщил о ракетной атаке ВСУ по Унечскому району

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 19 января, нанесли ракетный удар по территории Унечского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Системой ПВО ВС России атака была отражена. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — написал губернатор.

14 января российские системы противовоздушной обороны (ПВО) также отразили ракетную атаку ВСУ в Брянской области. По словам Богомаза, над Клинцовским районом была сбита ракета «Точка У», никто не пострадал.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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