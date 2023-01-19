Посылка с грязными ботинками из интернет-магазина разозлила покупательницу

Блогерша Каррагер купила армейские ботинки в онлайн-магазине и разозлилась на доставку

Блогерша Эмили Каррагер купила в интернет-магазине Pretty Little Thing ботинки и разозлилась из-за их внешнего вида. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В начале видео девушка показала изображение пары обуви в армейском стиле, которую заказала на сайте. Затем она продемонстрировала, в каком состоянии доставили посылку. На размещенных кадрах видно, что ботинки покрыты грязью. При этом юзерша отметила, что они были на размер больше и совершенно другой модели. «Они отвратительны», — высказалась Каррагер и добавила, что обувь доставили в фирменной розовой коробке, которая оказалась разорванной.

Для того чтобы разобраться в ситуации, юзерша обратилась в службу поддержки онлайн-магазина, написав письмо с претензиями на электронную почту. В ответ сотрудники компании посоветовали ей смыть грязь с ботинок и предложили купон на 30 процентов скидки на следующую покупку.

Журналисты издания New York Post, в свою очередь, обратились к Pretty Little Thing за дополнительными комментариями. «Мы понимаем, что это не стандарт, по которому наши клиенты должны получать свои товары», — ответил представитель фирмы и отметил, что они дополнительно извинились перед покупательницей, сделали возврат денежных средств и предоставили ей подарочную карту.

Ранее блогерша приобрела туфли мечты люксового бренда Jimmy Choo и пожаловалась на качество товара. По словам юзерши, она разочаровалась в босоножках, поскольку едва смогла ходить в них.