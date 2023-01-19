Блогерша Червоткина: Max Mara извинился перед россиянками за отказ пускать их на показы

Модная блогерша Мария Червоткина заявила, что итальянский бренд Max Mara извинился перед россиянками за отказ пускать их на показы. Интервью с инфлюэнсершей появилось на YouTube-канале «Мадонна Мур».

Девушка ответила на вопрос, ощутила ли она на себе проявление русофобии после начала конфликта с Украиной. Она отметила, что лично не встречалась с данным явлением, однако сказала, что упомянутый модный дом аннулировал приглашения российских моделей и блогеров на свои шоу. «Конкретно я, наверное, не столкнулась [c русофобией], но некоторые мои подруги действительно не попали на какие-то показы, на которые они из года в год ходили как на работу. (...) По-моему, там были и Лена Перминова, и Наташа Османн, и Карина Нигай», — рассказала героиня видео.

В то же время она предположила, что причиной подобного поведения представителей марки стали не этические принципы, а коммерческий вопрос. «Перед девчонками они извинились», — подчеркнула Червоткина, указав на желание Max Mara продолжить общение с россиянками.

В октябре 2022 года сообщалось, что охранник на показе Louis Vuitton ударил 13-летнего мальчика, который хотел сделать селфи, и попал на видео. На размещенных кадрах видно, как возле Лувра, где было организовано шоу данной марки в рамках Недели моды в Париже, мужчина в костюме схватил ребенка и ударил его по лицу.