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18:46, 19 января 2023Ценности

Max Mara извинился перед россиянками за отказ пускать их на показы

Блогерша Червоткина: Max Mara извинился перед россиянками за отказ пускать их на показы

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Модная блогерша Мария Червоткина заявила, что итальянский бренд Max Mara извинился перед россиянками за отказ пускать их на показы. Интервью с инфлюэнсершей появилось на YouTube-канале «Мадонна Мур».

Девушка ответила на вопрос, ощутила ли она на себе проявление русофобии после начала конфликта с Украиной. Она отметила, что лично не встречалась с данным явлением, однако сказала, что упомянутый модный дом аннулировал приглашения российских моделей и блогеров на свои шоу. «Конкретно я, наверное, не столкнулась [c русофобией], но некоторые мои подруги действительно не попали на какие-то показы, на которые они из года в год ходили как на работу. (...) По-моему, там были и Лена Перминова, и Наташа Османн, и Карина Нигай», — рассказала героиня видео.

В то же время она предположила, что причиной подобного поведения представителей марки стали не этические принципы, а коммерческий вопрос. «Перед девчонками они извинились», — подчеркнула Червоткина, указав на желание Max Mara продолжить общение с россиянками.

В октябре 2022 года сообщалось, что охранник на показе Louis Vuitton ударил 13-летнего мальчика, который хотел сделать селфи, и попал на видео. На размещенных кадрах видно, как возле Лувра, где было организовано шоу данной марки в рамках Недели моды в Париже, мужчина в костюме схватил ребенка и ударил его по лицу.

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Карина Черных
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