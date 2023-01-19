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20:21, 19 января 2023Из жизни

Любимый певец больной раком девочки спел для нее песню и исполнил ее мечту

NDTV: музыкант Том Хиггенсон навестил больную раком поклонницу и спел для нее песню

Солист группы Plain White T’s Том Хиггенсон исполнил мечту больной раком восьмилетней поклонницы по имени Делайла и спел для нее. Об этом сообщает NDTV.

Девочка слушала песню Hey There Delilah, героиню которой зовут так же, как и ее, в течение всех четырех лет лечения. Однако Делайла не ожидала, что любимый певец навестит ее и исполнит любимую композицию вживую.

Сперва музыкант записал видеообращение для юной пациентки клиники. Он рассказал, что знает, как девочке нравится Hey There Delilah, и якобы собрался ее спеть. «Хотя у меня есть идея получше», — сказал Хиггенсон, после чего видео оборвалось. Спустя несколько мгновений он появился в палате и исполнил песню вживую. Счастливая Делайла и все присутствующие допели ее вместе с музыкантом.

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Ролик набрал более семи миллионов просмотров в сети. Пользователи были тронуты поступком Хиггенсона и поблагодарили его за доброту. «Я не плачу… Это было прекрасно. Мне невероятно понравилось», — написал один комментатор.

Ранее сообщалось, что житель США изменил жизнь незнакомца, Бутча Мариона, собрав пожертвования для его выхода на пенсию. По словам Мариона, деньги позволят ему оплатить счета и больше отдыхать.

Алиса Удовик
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