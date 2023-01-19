Определены города России с подорожавшими квартирами

«Этажи»: за месяц вторичные квартиры больше всего подорожали в Челябинске

За месяц среди городов России квартиры на вторичном рынке больше всего подорожали в Челябинске. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Эксперты определили, что в среднем по стране стоимость квадратного метра снизилась на 0,3 процента. Однако в Челябинске подобные объекты подорожали на 2,6 процента. Вторую строчку рейтинга заняла Пермь с динамикой в 2,4 процента. Топ-3 списка замкнула Казань, где «квадрат» стал стоить дороже на 1,6 процента.

Ниже в списке расположился Новосибирск с положительной динамикой в 1,4 процента. Пятое место поделили Самара и Красноярск, где квадратный метр подорожал на 1,3 процента. В десятку также вошли Нижний Новгород (подорожание на 0,8 процента), Волгоград (на 0,7 процента), Москва (на 0,5 процента), Уфа и Екатеринбург (на 0,4 процента).

Ранее эксперты Urbanus.ru совместно с аналитиками bnMAP.pro определили, что во второй половине 2022 года цены на жилье в городах-миллионниках России сильнее всего выросли в Самаре. Положительная динамика показателя за период с июля по декабрь там в среднем составила 13,8 процента.