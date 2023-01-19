Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
08:30, 19 января 2023Ценности

Сотрудницу выгнали из офиса из-за неуместного платья

Сотрудницу Кедишу Маклафлин выгнали из офиса из-за мини-платья с декольте

Кадр: TikTok.com/@keddykure

Блогершу Кедишу Маклафлин с никнеймом @keddykure выгнали из офиса из-за неуместного наряда. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

33-летняя женщина рассказала, что ее отправили домой из-за неподобающей одежды. На размещенных кадрах сотрудница компании продемонстрировала вызвавший критику образ. Так, она предстала в облегающем мини-платье с глубоким декольте и прозрачными рукавами. Данный предмет гардероба подчеркивал фигуру юзерши и частично обнажал ее грудь.

В свою очередь, Маклафлин заявила, что не считает свой наряд неприличным. «Я еще покажу вам, что значит "облегающая" [одежда]», — пригрозила она своим коллегам.

Ранее в январе блогерша Амира Бессетт назвала неуместную для женщин в рабочее время одежду. Так, эксперт по этикету не рекомендовала подписчицам надевать в указанных условиях легинсы, поскольку они просвечивают и слишком облегают фигуру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В НАТО призвали готовиться к затяжному конфликту на Украине и будущим войнам
Пентагон не увидел необходимости в поставках танков Abrams Украине
Названы способы проконтролировать работу стоматолога
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
В Крыму мужчина на BMW сбил двух детей и скрылся
Коуч по отношениям перечислила плюсы секса на первом свидании
Сотрудницу выгнали из офиса из-за неуместного платья
В России потребовали увеличить выплаты медикам
Премьер Новой Зеландии решила уйти в отставку
Армянские военные погибли из-за пожара в казарме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.