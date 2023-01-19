Сотрудницу выгнали из офиса из-за неуместного платья

Сотрудницу Кедишу Маклафлин выгнали из офиса из-за мини-платья с декольте

Блогершу Кедишу Маклафлин с никнеймом @keddykure выгнали из офиса из-за неуместного наряда. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

33-летняя женщина рассказала, что ее отправили домой из-за неподобающей одежды. На размещенных кадрах сотрудница компании продемонстрировала вызвавший критику образ. Так, она предстала в облегающем мини-платье с глубоким декольте и прозрачными рукавами. Данный предмет гардероба подчеркивал фигуру юзерши и частично обнажал ее грудь.

В свою очередь, Маклафлин заявила, что не считает свой наряд неприличным. «Я еще покажу вам, что значит "облегающая" [одежда]», — пригрозила она своим коллегам.

Ранее в январе блогерша Амира Бессетт назвала неуместную для женщин в рабочее время одежду. Так, эксперт по этикету не рекомендовала подписчицам надевать в указанных условиях легинсы, поскольку они просвечивают и слишком облегают фигуру.