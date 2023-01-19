Один из участников Fall Out Boy покинул группу из-за психического расстройства

Гитарист Джо Троман временно покинул Fall Out Boy из-за проблем с психическим здоровьем

Один из участников американской поп-панк-группы Fall Out Boy решил временно покинуть коллектив. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам гитариста Джо Тромана, причиной стали проблемы с психическим здоровьем. «Поэтому, чтобы избежать того, что я исчезну и никогда не вернусь, я возьму перерыв в работе, который, к сожалению, включает в себя уход из Fall Out Boy на некоторое время», — объяснил он и добавил, что однозначно вернется в группу после улучшения состояния.

Ранее в сети обратили внимание на приложение Arts & Culture, которое с помощью технологии распознавания лиц помогает пользователям искать «двойников» в 70 музеях мира. Приложением заинтересовались и популярные личности. Среди них был бас-гитарист Fall Out Boy Пит Вентц, который воспользоваться Arts & Culture и оказался доволен результатом.