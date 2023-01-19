Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:27, 19 января 2023Силовые структуры

Российского телеведущего арестовали за хищение денег для одаренных детей

В Красноярске ведущего арестовали за хищение выделенных на одаренных детей 5 млн рублей
Максим Гуревич

Максим Гуревич. Кадр: Телекомпания Енисей / Youtube

В Красноярске арестовали телеведущего Максима Гуревича, подозреваемого в хищении пяти миллионов рублей, выделенных из бюджета на организацию церемонии награждения одаренных детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю.

Он будет находиться в СИЗО до 16 марта.

Ранее Гуревич и его сообщники частично признали вину в содеянном. Они рассказали следователям, что похитили часть денег, предназначенных для покупки подарков.

По данным следствия, в конце 2021 года из Минспорта региона было выделено пять миллионов рублей для проведения церемонии награждения одаренных детей за их достижения в области образования, спорта, культуры и искусства. Деньги получила некоммерческая организация «Открытые сердца». Подготовкой к мероприятию занимался директор компании «Современное производство» Гуревич и его помощники. Фигуранты составили фиктивные договоры и завысили стоимость работ, часть из которых даже не выполнили.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте остальных подозреваемых.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на заявление Зеленского о сомнениях в существовании Путина
Провалившегося в пещеру на прогулке пса спустя два дня спасли волонтеры
Диджей включил трек дуэта украинцев во время речи Путина и стал фигурантом дела
В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе
Россиянам перечислили помогающие похудеть без строгих диет продукты питания
Российского телеведущего арестовали за хищение денег для одаренных детей
В Москве мужчина покусал посетительницу элитного ресторана
В Госдуме обсудят приравнивание вейпов к сигаретам и запрет их рекламы
Евросоюз стал крупнейшим покупателем сжиженного газа
Премьер Тайваня подал в отставку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.