Российского телеведущего арестовали за хищение денег для одаренных детей

В Красноярске ведущего арестовали за хищение выделенных на одаренных детей 5 млн рублей

В Красноярске арестовали телеведущего Максима Гуревича, подозреваемого в хищении пяти миллионов рублей, выделенных из бюджета на организацию церемонии награждения одаренных детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю.

Он будет находиться в СИЗО до 16 марта.

Ранее Гуревич и его сообщники частично признали вину в содеянном. Они рассказали следователям, что похитили часть денег, предназначенных для покупки подарков.

По данным следствия, в конце 2021 года из Минспорта региона было выделено пять миллионов рублей для проведения церемонии награждения одаренных детей за их достижения в области образования, спорта, культуры и искусства. Деньги получила некоммерческая организация «Открытые сердца». Подготовкой к мероприятию занимался директор компании «Современное производство» Гуревич и его помощники. Фигуранты составили фиктивные договоры и завысили стоимость работ, часть из которых даже не выполнили.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте остальных подозреваемых.