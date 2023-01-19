Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей

В Красноярске телеведущего задержали за хищение выделенных на одаренных детей 5 млн рублей

В Красноярске задержали известного в городе телеведущего Максима Гуревича и его пособников, подозреваемых в хищении денег, выделенных из бюджета на организацию церемонии награждения одаренных детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Подозреваемые частично признали вину. Они рассказали следователям, что похитили часть денег, предназначенных для покупки подарков.

По данным следствия, в конце 2021 года из Минспорта региона было выделено пять миллионов рублей для организации церемонии награждения одаренных детей за их достижения в области образования, спорта, культуры и искусства. Деньги получила некоммерческая организация «Открытые сердца». Проведением мероприятия занимался директор компании «Современное производство» Гуревич и его помощники. Фигуранты составили фиктивные договоры и завысили стоимость работ, часть из которых даже не выполнили.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.

