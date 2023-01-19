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07:06, 19 января 2023Россия

Каховскую ГЭС защитили от украинских обстрелов

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что Каховскую ГЭС защитили от обстрелов

Фото: РИА Новости

Каховскую ГЭС защитили от риска разрушения из-за украинских обстрелов, угрозы прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра нет. Об этом заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, сейчас станция надежно защищена от обстрелов. Поэтому сейчас нет какой-либо угрозы разрушения станции или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра и обмелением Каховского водохранилища, подчеркнул Сальдо.

Он добавил, что на ГЭС, находящейся на линии боевого соприкосновения, работают сменные бригады.

9 января глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Он обратил внимание на то, что в последнее время Днепр резко обмелел, что, на его взгляд, косвенно подтверждает подготовку ВСУ к форсированию реки.

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Марина Совина
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