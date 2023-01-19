Российских хакеров обвинили в желании испортить праздники украинцам

Власти Украины обвинили российских хакеров в желании испортить праздники украинцам

Российские хакеры, осуществляя свои кибератаки на Украину, хотят отомстить за успехи страны на дипломатическом поприще и испортить украинцам праздники. К такому выводу пришли специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации, соответствующее исследование опубликовано на сайте ведомства.

Специалисты госслужбы обвинили российских хакеров в желании увеличить хаос, вызванный боевыми действиями, навредить критической инфраструктуре, а также ослабить Украину и ее способность эффективно противостоять противнику.

Кроме того, как считают в ведомстве, хакеры намерены отомстить за дипломатические и военные успехи Киева и увеличить «геноцидный эффект» путем атак на гуманитарные организации и операторов связи. Также на Украине уверены, что они хотят навредить отраслям, составляющим конкуренцию российским энергоносителям, усилить давление на власти других стран, а также «отпраздновать» важные для себя даты и испортить украинцам праздники.

Ранее стало известно, что российские хакеры Killnet атаковали и вывели из строя портал Минфина Чехии. Кроме того, они признались в атаке на сайт чешского производителя станков TAJMAC-ZPS.