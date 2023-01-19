В Госдуме упрекнули Болгарию в тайной помощи Украине

Депутат Госдумы Новиков заявил, что Болгария тайно помогает Украине, отсылая боеприпасы

Болгария помогает Украине, отсылая военным боеприпасы. При этом факт такой скрытой поддержки не должен никого удивлять, утверждает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он упрекнул Болгарию в тайной помощи ВСУ в разговоре с NEWS.ru.

София давно «вписана» в Евросоюз и евро-атлантические структуры. В связи с этим страна не может не подчиняться правилам этих объединений, объяснил Новиков. Он добавил, что, несмотря на частые протесты населения, желающего иметь братские отношения с Россией, власти Софии склонны подчиняться воле своих заокеанских хозяев.

Ранее бывший министр Болгарии Асен Василев заявил о тайных поставках топлива ВСУ. Он отмечал, что Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом после начала специальной военной операции России. София стала одним из важнейших экспортеров дизеля: страна покрывала до 40 процентов потребностей Киева в этом виде топлива.

В январе американское издание Politico также писало, что Болгария является важным союзником Киева на Балканах. Бывший премьер-министр страны Кирилл Петков утверждал, что около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на раннем этапе войны, поставила Болгария. При этом он добавил, что власти Софии продолжают вести тайные поставки с помощью компаний-посредников из-за пророссийских настроений политической элиты.