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15:04, 19 января 2023Россия

В Госдуме упрекнули Болгарию в тайной помощи Украине

Депутат Госдумы Новиков заявил, что Болгария тайно помогает Украине, отсылая боеприпасы

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Болгария помогает Украине, отсылая военным боеприпасы. При этом факт такой скрытой поддержки не должен никого удивлять, утверждает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он упрекнул Болгарию в тайной помощи ВСУ в разговоре с NEWS.ru.

София давно «вписана» в Евросоюз и евро-атлантические структуры. В связи с этим страна не может не подчиняться правилам этих объединений, объяснил Новиков. Он добавил, что, несмотря на частые протесты населения, желающего иметь братские отношения с Россией, власти Софии склонны подчиняться воле своих заокеанских хозяев.

Ранее бывший министр Болгарии Асен Василев заявил о тайных поставках топлива ВСУ. Он отмечал, что Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом после начала специальной военной операции России. София стала одним из важнейших экспортеров дизеля: страна покрывала до 40 процентов потребностей Киева в этом виде топлива.

В январе американское издание Politico также писало, что Болгария является важным союзником Киева на Балканах. Бывший премьер-министр страны Кирилл Петков утверждал, что около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на раннем этапе войны, поставила Болгария. При этом он добавил, что власти Софии продолжают вести тайные поставки с помощью компаний-посредников из-за пророссийских настроений политической элиты.

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Варвара Кошечкина
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