Россияне оформили льготную ипотеку в Сбере на триллион рублей

Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки в 2022 году

Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки в 2022 году. По данным Домклик, в прошлом году новое жилье с помощью ипотечных госпрограмм приобрели почти 250 тысяч человек.

«Сбербанк выдает самые большие объемы ипотеки в стране, в том числе льготной. Так в прошлом году четверть миллиона наших клиентов взяли льготную ипотеку на рекордную сумму в один триллион рублей. А с этого года государство сделало условия по ряду таких программ еще более привлекательными. "Господдержка" продлена до 1 июля 2024 года, а "Семейная ипотека" теперь распространяется на семьи с двумя и более детьми до 18 лет», — говорит Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

По подсчетам аналитиков Домклик, абсолютным лидером стала программа «Господдержка»: за год жители оформили 151 тысячу кредитов на общую сумму 571 миллиард рублей. Минимальная ставка в Сбере — от 7,3 процента для строительства жилого дома и от 7,7 процента для приобретения квартир и жилых домов на первичном рынке.

«Семейную ипотеку» взяли 77 тысяч семей на общую сумму 350 миллиардов рублей. Ставка в Сбере — от 5,3 процента для строительства жилого дома и от 5,7 процента для приобретения квартир и жилых домов на первичном рынке.

По «Дальневосточной ипотеке» Сбер выдал 19 тысяч кредитов на 85 миллиардов рублей. Ставка — от 1,5 процента для строительства жилого дома и от 1,7 процента для приобретения квартир и жилых домов.

Востребованной была также «Ипотека для IT» — банк выдал 2,4 тысячи кредитов на 19 миллиардов рублей. Ставка в Сбере — 5 процентов для строительства жилого дома и от 4,7 процента для приобретения квартир и жилых домов на первичном рынке.

