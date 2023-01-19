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14:24, 19 января 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 18 января

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на четверг, 18 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Фото: Минобороны России

За минувшие сутки Украина потеряла на краснолиманском направлении более 60 военных, на купянском — более 30, на южно-донецком и донецком — свыше 110. Россия продолжила наступление на донецком направлении. Там военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50, французские артустановки Caesar, артиллерийскую систему М-777, а также самолет Су-25. На южно-донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи в ходе наступательных действий.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 374 самолета, 200 вертолетов, 2903 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7569 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 8113 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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