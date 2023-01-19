Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 18 января

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на четверг, 18 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Фото: Минобороны России

За минувшие сутки Украина потеряла на краснолиманском направлении более 60 военных, на купянском — более 30, на южно-донецком и донецком — свыше 110. Россия продолжила наступление на донецком направлении. Там военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50, французские артустановки Caesar, артиллерийскую систему М-777, а также самолет Су-25. На южно-донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи в ходе наступательных действий.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 374 самолета, 200 вертолетов, 2903 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7569 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 8113 единиц специальной военной автомобильной техники.