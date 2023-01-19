Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:59, 19 января 2023Бывший СССР

Названа причина пожара в казарме армянских военных

Министр обороны Армении: пожар в казарме военных произошел из-за использования бензина

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Пожар в казарме армянских военных возник из-за нарушения правил безопасности. Такую причину случившегося министр обороны Армении Сурен Папикян назвал во время заседания правительства, передает РИА Новости.

Он заявил, что пожар произошел, по предварительным данным военной полиции, в результате использования военнослужащими запрещенного средства — бензина.

Глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян сообщил, что уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении правил обращения с опасными материалами, повлекшем смерть двух и более лиц. «Есть предварительная версия, что пожар произошел в результате нарушения правил безопасности во время отопления здания», — добавил руководитель ведомства.

Премьер Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что начальник Генштаба Вооруженных сил республики Эдвард Асрян еще в декабре 2022 года запретил использовать бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости для розжига печей. Глава правительства отметил, что, согласно предварительной информации, офицер попытался разжечь печь в казарме, используя пятилитровую тару с бензином, однако огонь перекинулся на него, после чего военнослужащий отбросил тару в сторону казармы.

«Естественно или с большой долей вероятности, это было сделано неумышленно в этой ситуации. После чего понятно, что произошло. Надеюсь, генпрокуратура и Следственный комитет установят все обстоятельства», — понадеялся Пашинян.

О пожаре в казарме армянских военных в селе Азат Гегаркуникской области стало известно 19 января. В результате происшествия погибли 15 военнослужащих, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на заявление Зеленского о сомнениях в существовании Путина
Двух шведов приговорили к тюремным срокам за шпионаж в пользу России
Чешский депутат перешел на азбуку Морзе во время выступления
США завысили цену вертолетов для Германии в два раза
Названы лучшие работодатели в IT в России
В Госдуме предложили полностью восстановить дипотношения с Грузией
Раскрыт размер скидок на новостройки Москвы
Российские хакеры атаковали сайт Минфина Чехии
Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана
Эстония направит Украине гаубицы, гранатометы и снаряды на 113 миллионов евро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.