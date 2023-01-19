Названа причина пожара в казарме армянских военных

Министр обороны Армении: пожар в казарме военных произошел из-за использования бензина

Пожар в казарме армянских военных возник из-за нарушения правил безопасности. Такую причину случившегося министр обороны Армении Сурен Папикян назвал во время заседания правительства, передает РИА Новости.

Он заявил, что пожар произошел, по предварительным данным военной полиции, в результате использования военнослужащими запрещенного средства — бензина.

Глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян сообщил, что уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении правил обращения с опасными материалами, повлекшем смерть двух и более лиц. «Есть предварительная версия, что пожар произошел в результате нарушения правил безопасности во время отопления здания», — добавил руководитель ведомства.

Премьер Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что начальник Генштаба Вооруженных сил республики Эдвард Асрян еще в декабре 2022 года запретил использовать бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости для розжига печей. Глава правительства отметил, что, согласно предварительной информации, офицер попытался разжечь печь в казарме, используя пятилитровую тару с бензином, однако огонь перекинулся на него, после чего военнослужащий отбросил тару в сторону казармы.

«Естественно или с большой долей вероятности, это было сделано неумышленно в этой ситуации. После чего понятно, что произошло. Надеюсь, генпрокуратура и Следственный комитет установят все обстоятельства», — понадеялся Пашинян.

О пожаре в казарме армянских военных в селе Азат Гегаркуникской области стало известно 19 января. В результате происшествия погибли 15 военнослужащих, еще трое находятся в тяжелом состоянии.