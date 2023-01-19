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08:23, 19 января 2023Бывший СССР

Армянские военные погибли из-за пожара в казарме

Из-за пожара в казарме погибли 15 армянских военных, еще трое в тяжелом состоянии

Фото: Андраник Казарян / РИА Новости

В Армении 15 военных погибли в результате пожара в казарме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

Отмечается, что около 01:30 ночи при невыясненных обстоятельствах пожар начался в казарме инженерно-саперной роты, расположенной на территории села Азат Гехаркуникской области. По данным Минобороны Армении, еще трое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии.

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Алевтина Запольская
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