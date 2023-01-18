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17:11, 18 января 2023Среда обитания

Российский город оказался затянут дымом из-за пожара на мусорном полигоне

Город Воркута в Республике Коми оказался затянут дымом из-за пожара на мусорном полигоне
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Мария Плотникова / РИА Новости

На мусорном полигоне в Республике Коми произошел пожар. Город Воркута оказался затянут дымом, который держится в воздухе на протяжении трех недель. Об инциденте сообщает «Коммерсант».

В прокуратуре Воркуты заявили, что 27 декабря на полигоне коммунальных отходов произошло два возгорания. К настоящему моменту открытый огонь локализован, однако отходы продолжают тлеть. Надзорное ведомство проводит проверку, которая должна определить, нарушили ли власти российского города природоохранное законодательство.

«Задача, поставленная руководством региональной прокуратуры, — не только выяснить все причины и обстоятельства, повлекшие возгорания, но и установить виновных», — уточнила старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова. Она добавила, что в ходе расследования ведомство также оценит действия муниципального унитарного предприятия (МУП) «Полигон», которое отвечает за использование полигона.

В октябре 2022 года жители села Борисовка недалеко от Новороссийска потребовали закрыть мусорную свалку рядом с горой Щелба. Недовольные написали обращение к президенту Владимиру Путину после череды пожаров на полигоне.

Александра Качан
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