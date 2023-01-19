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11:18, 19 января 2023Культура

Мадонна назвала материнство самой трудной битвой

Мадонна назвала материнство и воспитание шестерых детей самой трудной битвой
Madonna and daughter Lourdes Leon

Madonna and daughter Lourdes Leon. Фото: Bryan Bedder / Getty Images

64-летняя американская исполнительница Мадонна назвала материнство и воспитание своих детей самой трудной и тяжелой битвой. Об этом она сообщила в интервью Vanity Fair.

Певица подчеркнула, что расти с такой матерью, как она, — «это вызов», а также призналась, что до сих пор не знает, как быть хорошим родителем.

«Сегодня я все еще пытаюсь понять, как быть матерью и выполнять свою работу. Кем бы ты ни был, иметь детей и воспитывать их — это произведение искусства. И мануала никто не дает. Вы должны учиться на ошибках. Это профессия, которая требует много времени. И это утомительно, потому что никогда не бывает покоя», — отметила Мадонна.

У семикратной обладательницы Grammy шестеро детей, четверо их которых — приемные: 26-летняя Лурдес, 22-летний Рокко, 17-летний Дэвид Банда, 16-летняя Чифундо Мерси, а также 10-летние близнецы Эстер и Стелла.

Ранее Мадонну обвинили в торговле африканскими детьми, их сексуальной эксплуатации, а также пропаганде гомосексуализма и трансгендерности.

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Анастасия Астахова
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