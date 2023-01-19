Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:04, 19 января 2023Путешествия

Пилот крупной авиакомпании напился, снял штаны и распугал туристов на Мальдивах

Пилот British Airways устроил вечеринку в отеле на Мальдивах и разделся перед постояльцами

Фото: Toby Melville / Reuters

Пилот крупного авиаперевозчика Великобритании, British Airways, находясь в нетрезвом состоянии, снял штаны и распугал туристов отеля на Мальдивах. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, инцидент произошел в одной из роскошных гостиниц популярного курорта. Старший член экипажа британской авиакомпании во время ночной остановки между рейсами напился вместе с коллегами и устроил импровизированную вечеринку.

Материалы по теме:
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
Промо
9 ноября 2021
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021

Пилот, имя которого не раскрывается, разделся и пробежал голышом по ресторану на территории отеля. Менеджер заведения попытался усмирить командира воздушного судна, однако тот проигнорировал его просьбы успокоиться.

«Буйное поведение команды British Airways на глазах у туристов, наслаждавшихся отдыхом, было совершенно неприемлемым, — заявил источник, знакомый с ситуацией. — Экипажи British Airways, устраивающие вечеринки во время остановок между рейсами, являются постоянной головной болью для руководства авиакомпании».

Уточняется, что сейчас в отношении пилота проводится служебное расследование. Ему грозит дисциплинарное взыскание за неподобающее поведение.

В январе Росавиация призвала российские авиакомпании следить за культурным уровнем и поведением пилотов и бортпроводников на рейсах. Основанием для подобного требования ведомства стали жалобы пассажиров на использование пилотами ненормативной лексики во время полетов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
США решили передать часть конфискованных российских активов Украине
Дело колумбийца о распространении фейков о СВО рассмотрят в закрытом режиме
Россиянка поехала отдыхать на Бали и впала в кому
Учительница не смогла влезть в платье мечты и похудела на 51 килограмм
В России пообещали снижение инфляции
Воспитанник «Тоттенхэма» погиб в 25 лет
Иностранных рэкетиров арестовали в Подмосковье
Рассекречена стоимость Samsung Galaxy S23
В России с февраля увеличится размер маткапитала
Стало известно о смерти экс-депутата Андрея Попова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.