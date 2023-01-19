Назван способ спастись при ядерном взрыве

Physics of Fluids: коридор является опасным местом при ядерном взрыве

Физики Университета Никосии (Кипр) назвали способ спастись при ядерном взрыве, находясь в доме. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Physics of Fluids, самыми безопасными в доме являются места вблизи стен и вдали от коридоров, дверей и окон.

Известно, что из-за светового излучения и ударной волны последствия ядерного взрыва распространяются гораздо дальше зоны полного разрушения, где большинство людей погибает мгновенно. Однако травмы, которые может получить человек, находящийся в доме, который достигла ударная волна, будут различаться в зависимости от положения человека в здании и скорости воздуха при попадании взрывной волны в помещение.

Моделирование взрыва мощностью 750 килотонн тротилового эквивалента показало, что скорость воздуха, который проникает в дом через окно с ударной волной, увеличивается внутри помещения. Наиболее мощные силы действуют в течение короткого периода времени до полсекунды. Скорость воздуха за взрывной волной увеличивается в помещении до еще более высоких скоростей. Это связано с расширением ударных волн, попадающих в пространство через отверстие, например окно. Кроме того, канальные эффекты могут еще больше ускорить воздух в коридорах.

Таким образом, людям, которые находятся в отдаленных от эпицентра ядерного взрыва районах, не следует стоять вблизи окон, дверей и коридоров. Здесь сильный поток воздуха может отбросить человека на несколько метров с высокой скоростью и ударить его об стены, что приведет к серьезным травмам или смертельным исходам — даже в прочных, армированных бетоном конструкциях.

