Парикмахер раскрыла три визуально старящие ошибки при создании прически

Парикмахер Дана Тейт посоветовала не закрашивать седину краской темных цветов

Парикмахер и визажист Дана Тейт раскрыла три визуально старящие ошибки при создании прически. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь эксперт призвала подписчиков перестать закрашивать седину краской темных цветов. «Даже если вы любите темные волосы, попробуйте несколько бликов, чтобы сделать лицо ярче и выглядеть как минимум на 10 лет моложе», — посоветовала Тейт.

Вдобавок специалист отметила в перечне ошибок короткие прямые челки и обильное использование лака для укладки волос. В последнем случае собеседница издания порекомендовала обратить внимание на специальные пудры. «При укладке держите ее на расстоянии около 15 сантиметров от волос и следите за тем, чтобы порошок не покрыл только одну область головы», — пояснила она.

Ранее креативный директор салона Inanch парикмахер Инанч Эмир из Лондона, Англия, назвала стрижку, которая придает женщине сексуальность. По словам эксперта, скрыть возрастные изменения поможет стрижка под названием «лохматый длинный боб», где длина волос достигает ключиц. При этом она отметила, что к данной прическе можно добавить челку. Подобный элемент прикрывает морщины на лбу, считает Эмир.