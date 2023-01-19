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11:53, 19 января 2023Ценности

Парикмахер назвала придающую сексуальность женщине стрижку

Парикмахер Инанч Эмир: стрижка «лохматый длинный боб» придает женщине сексуальность

Креативный директор салона Inanch, парикмахер Инанч Эмир из Лондона, Англия, назвала стрижку, которая придает женщине сексуальность. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

По словам эксперта, скрыть возрастные изменения поможет стрижка под названием «лохматый длинный боб» (прическа с удлиненными к лицу и объемными на затылке прядями — прим. «Лента.ру»), где длина волос достигает ключиц. При этом она отметила, что к данной прическе можно добавить челку. Подобный элемент прикрывает морщины на лбу, считает Эмир.

Специалист рассказала, что при стрижке необходимо обращать внимание на форму лица и разрез глаз. «Огромные круглые глаза и челка смотрятся потрясающе. Однако если форма ваша лица круглая и вы делаете боб до подбородка, то это сделает ваше лицо еще круглее и шире. Поэтому вам нужно подстричь пряди чуть ниже подбородка», — порекомендовала Эмир.

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В заключение собеседница издания призвала читательниц при укладке боба не делать пряди прямыми. «Речь идет не об идеальной, прямой сушке феном, прическе, поскольку, я думаю, что она может прибавить вам несколько лет», — пояснила она и посоветовала укладывать пряди в кудри или пляжные локоны.

Ранее журналисты издания Glamour назвали прическу, которая стала самой популярной в январе 2023 года. Согласно отчету компании LookFantastic, количество поисковых запросов со словами «рубленый боб» выросли на 550 процентов с начала 2023 года.

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Мария Винар
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