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12:24, 19 января 2023Мир

В России проверят сообщения о военных поставках Израиля на Украину

Посол России Викторов заявил о проверке сообщений о военных поставках Израиля на Украину

Фото: МИД России

Москва обратила внимание на сообщения о военных поставках Иерусалима Киеву. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, его слова приводит ТАСС.

По его словам, российская сторона начала проверку соответствующей информации из СМИ об отправке снарядов на Украину. Он также сообщил, что попросит израильских коллег обсудить этот вопрос.

Кроме того, он отметил, что Москва знает о беспокойстве Иерусалима в сфере безопасности и рассчитывает на взаимность в этой области.

Ранее Пентагон уличили в отправке Киеву боеприпасов из Израиля. По данным New York Times, склады были созданы еще в 1970-е, после арабо-израильского конфликта.

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Виктория Кондратьева
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