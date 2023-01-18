Пентагон уличили в отправке Киеву боеприпасов из Израиля

NYT: Пентагон отправляет на Украину американские боеприпасы, хранящиеся на складах Израиля

Пентагон отправляет на Украину американские боеприпасы из «малоизвестного запаса», находящегося на складах в Израиле. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По информации издания, таким образом оборонное ведомство пытается удовлетворить «острую потребность Украины в артиллерийских снарядах» и обеспечить ими Киев в 2023 году.

В материале уточняется, что склады были созданы еще в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта, «когда США перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов Израиля».

В 2022 году США и Израиль договорились о поставке Киеву около 300 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров, пишет New York Times. При этом половина из этого арсенала уже отправлена в Европу.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщал, что американская сторона поддерживает поставки их союзниками танков и других вооружений Украине. Райдер пообещал, что США и дальше будут изучать варианты поддержки ВСУ.