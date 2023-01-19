Роскомнадзор назвал критерии ЛГБТ-пропаганды в интернете

Роскомнадзор создал проект приказа с критериями ЛГБТ-пропаганды в интернете

Роскомнадзор создал проект приказа о критериях пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в интернете. На документ, опубликованный 27 декабря, обратили внимание «Ведомости».

К соответствующим критериям Роскомнадзор отнес наличие информации, направленной на убеждение адресата в допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними. В список также попали данные, направленные на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок; выражающие положительную оценку или одобрение таких отношений. Кроме того, речь идет об информации, которая формирует «искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений», оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений в пользу нетрадиционных.

Другим критерием Роскомнадзор назвал наличие данных, обосновывающих допустимость нетрадиционных сексуальных отношений; информации, способной «вызвать интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям, изменить негативное отношение на положительное», в том числе с помощью навязывания сведений о таких отношениях.

«Наличие информации, направленной на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости смены биологического пола человека, отказа от своей природной половой принадлежности», — приводится следующий критерий. Также к пропаганде смены пола, согласно проекту приказа, отнесена информация об одобрении людей, отрицающих свой биологический пол и меняющих его.

Как отмечается в приказе, основанием для включения в единый реестр запрещенных сайтов может послужить наличие информации, которая будет соответствовать одному или нескольким признакам. Датой вступления в силу обозначено 1 сентября 2023 года. В случае принятия проект будет действовать до 1 сентября 2029 года.

В Минцифры «Ведомостям» заявили, что сейчас активно идет работа над подзаконными актами, которые будут регламентировать отнесение той или иной информации к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии.

В конце декабря правительство внесло пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола в перечень контента, который запрещен в российском сегменте интернета.

Президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ 5 декабря. Уточнялось, что в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещено продвижение нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или педофилии.