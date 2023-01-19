Готовивший покушение на замглавы Херсонской области диверсант признал вину

Украинский диверсант признался в подготовке покушения на замглавы Херсонской области

Украинский диверсант, участвовавший в подготовке покушения на первого заместителя главы Херсонской области Виталия Булюка, признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Из его показаний следует, что он должен был заложить взрывное устройство и привести его в действие. Вместе с ним были задержаны еще пять человек, готовивших покушение. Они рассказали, что их курировал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) и показали местоположение трех тайников с оружием, оборудованные на территории региона.

По делу арестованы их пособники из числа местного населения, которые передавали противнику сведения о передвижении российских войск.

12 декабря первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва автомобиля. Водитель авто, в котором он находился, погиб на месте. Сработала мина направленного действия, сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.