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16:15, 21 декабря 2022Силовые структуры

Задержаны причастные к покушению на замглавы администрации Херсонской области

Сальдо: задержаны причастные к покушению на замглавы администрации Херсонской области

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Правоохранители задержали шесть человек по подозрению в причастности к покушению на первого заместителя главы администрации Херсонской области Виталия Булюка. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в эфире Первого канала, передает ТАСС.

По его словам, полиция установила личности всех причастных к преступлению. Они дают показания.

13 декабря Сальдо заявил, что покушение на Булюка организовала украинская диверсионно-разведывательная группа. Он сообщил, что сработало взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно против местных властей. Сальдо отметил, что его заместитель чувствует себя хорошо, угрозы его жизни нет, после полученных ранений ему предстоит реабилитация.

12 декабря первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва автомобиля. Водитель авто, в котором он находился, погиб на месте. Сработала мина направленного действия, сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.

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Любовь Ширижик
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