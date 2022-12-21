Сальдо: задержаны причастные к покушению на замглавы администрации Херсонской области

Правоохранители задержали шесть человек по подозрению в причастности к покушению на первого заместителя главы администрации Херсонской области Виталия Булюка. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в эфире Первого канала, передает ТАСС.

По его словам, полиция установила личности всех причастных к преступлению. Они дают показания.

13 декабря Сальдо заявил, что покушение на Булюка организовала украинская диверсионно-разведывательная группа. Он сообщил, что сработало взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно против местных властей. Сальдо отметил, что его заместитель чувствует себя хорошо, угрозы его жизни нет, после полученных ранений ему предстоит реабилитация.

12 декабря первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва автомобиля. Водитель авто, в котором он находился, погиб на месте. Сработала мина направленного действия, сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.