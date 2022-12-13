В Херсоне назвали организаторов покушения на замглавы администрации Булюка

Сальдо назвал украинскую ДРГ организатором покушения на замглавы администрации Булюка

Покушение на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка организовала украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора региона Владимир Сальдо, его цитирует РИА Новости.

«Это было взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно в отношении наших товарищей, работников. Но теперь по крайней мере ясно, что это работает ДРГ [диверсионно-разведывательная группа]. Есть достаточно много видеоматериала, как все произошло», — сказал Сальдо.

По словам Сальдо, его заместитель чувствует себя хорошо, угрозы его жизни нет, после полученных ранений ему предстоит реабилитация.

12 декабря первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва автомобиля. Водитель авто, в котором он находился, погиб на месте. Сработала мина направленного действия, сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.