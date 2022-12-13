Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:01, 13 декабря 2022Россия

В Херсоне назвали организаторов покушения на замглавы администрации Булюка

Сальдо назвал украинскую ДРГ организатором покушения на замглавы администрации Булюка
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Покушение на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка организовала украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора региона Владимир Сальдо, его цитирует РИА Новости.

«Это было взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно в отношении наших товарищей, работников. Но теперь по крайней мере ясно, что это работает ДРГ [диверсионно-разведывательная группа]. Есть достаточно много видеоматериала, как все произошло», — сказал Сальдо.

По словам Сальдо, его заместитель чувствует себя хорошо, угрозы его жизни нет, после полученных ранений ему предстоит реабилитация.

12 декабря первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва автомобиля. Водитель авто, в котором он находился, погиб на месте. Сработала мина направленного действия, сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Российского корреспондента задержали на границе с Косово
Армения призвала ООН и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Лачинском коридоре
Гейджи оправдался за поездку в Чечню
86-летняя бодибилдерша раскрыла секреты питания
Xiaomi обвинили в копировании Apple
Популярный азиатский город смягчил ограничения для россиян
В Херсоне назвали организаторов покушения на замглавы администрации Булюка
Определены мегаполисы России с подешевевшими новостройками
Названа дата послания Путина Федеральному собранию
Павла Дурова признали самым богатым человеком в ОАЭ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.