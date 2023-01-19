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04:00, 19 января 2023Ценности

Особенности фигуры риелтора на видео с продажей дома привлекли зрителей

Пышные формы риелтора из США Кортни Нильсон на видео с продажей дома привлекли зрителей

Кадр: @THECOURTNEYNIELSON / TikTok

Риелтор Кортни Нильсон из США показала видео с продажей дома, и особенность ее фигуры привлекла внимание пользователи сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 184 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах девушка предстала в белой футболке, которую заправила в облегающую кожаную юбку длиной выше колена. Также она распустила волосы и надела остроносые туфли на каблуках. При этом с помощью наряда американка подчеркнула пышные формы.

В свою очередь зрители оценили внешний вид блогерши в комментариях. «Боже, я не мог оторвать глаз от девушки и забыл, что мы вообще-то смотрим дом», «Представьте, что вы покупаете дом только потому, что вам показалось, что вы понравились агенту по недвижимости», «Честно говоря, я сама не лучше мужчин [в комментариях]», — написали юзеры.

В сентябре сообщалось, что риелтор Сэмми Чан из Китая залезла в ванну в полотенце на онлайн-показе дома и была обругана в сети. На размещенных кадрах видно, что 37-летняя женщина расположилась перед камерой, обнажив руки ноги и плечи.

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Карина Черных
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