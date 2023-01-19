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05:01, 19 января 2023Забота о себе

Установлена связь между интересом женщин к сексу и заботой в отношениях

Психолог Макниколс: женщины теряют интерес к избегающим ответственности мужчинам

Фото: unsplash

Женщины теряют сексуальный интерес к избегающим ответственности мужчинам, рассказала психолог Николь Макниколс. О связи между удовлетворенностью интимной жизнью и заботой в отношениях она рассказала в авторской колонке для Psychology Today.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале The Journal of Sex Research ученые установили, что удовлетворенность отношениями и женское сексуальное влечение тесно связаны с двунаправленным эффектом. Женщины с низким сексуальным влечением часто борются с проблемами в отношениях, а женщины с трудностями в отношениях теряют интерес к сексу с партнером, рассказала психолог.

12-16процентов

женщин признаются, что потеря интереса к сексу доставляет им значительный дискомфорт

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Низкое женское сексуальное влечение традиционно изучали с точки зрения биологии и психологии. Но теперь известно, что женщина теряет интерес к интимной жизни, если партнер не принимает участия в принятии важных решений, не помогает по дому, не берет на себя часть общих забот. В таком союзе возникают конфликты и неудовлетворенность отношениями в целом.

Неравенство в отношениях может проявляться различием в доходах, в разном социальном статусе, в распределении домашнего труда и контроле финансов

Женщины обычно называют физическое и умственное истощение основной причиной нежелания секса. Хронический стресс также приводит к снижению желания, поскольку тревожные мысли могут легко убить либидо, предупредила Макниколс.

Женщина, на которую взвалили большую часть домашнего труда и принятие решений, со временем устанет и обидится. Это уменьшит ее тягу к сексу с партнером, который мало заботится о ней

Николь Макниколспсихолог

Примечательно, что авторы исследования ожидали, что женщины в неудовлетворяющих отношениях будут меньше заинтересованы в сексе в целом. Однако результаты показали, что они теряют интерес к конкретному партнеру, а не к чувственной части жизни (в частности к мастурбации).

Ранее сексологи назвали секреты, способные сделать отношения пары крепче. Они посоветовали принять факт, что снижение интереса к сексу и партнеру является нормальным явлением.

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Алиса Дмитриева
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