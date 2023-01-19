Женщина разрешила подруге спать со своим мужем и объяснила такое решение

The Telegraph: женщина разрешила пожаловавшейся на нехватку секса подруге спать с ее мужем

Жительница Великобритании разрешила мужу переспать с ее подругой и объяснила свое решение желанием сохранить брак. Об этом пишет The Telegraph.

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что пожаловалась подруге по имени Сара на нехватку секса в браке. По словам женщины, ее супруг не хотел заниматься любовью так же часто, как она, что плохо влияло на отношения. «Слишком часто усталость, работа или другие удобные предлоги мешали ему. Я была расстроена, и разочарование разъедало меня и наш брак», — объяснила она.

Когда Сара услышала эту историю, она призналась, что в ее браке похожая, но обратная ситуация. Она больше не испытывала сексуального влечения к мужу Дэну, а тот, напротив, нуждался в сексуальной близости. Чтобы помочь себе и подруге, Сара предложила ей спать с Дэном, когда она уходит на занятия йогой.

«Однажды я открыла сообщение в WhatsApp от Сары и чуть не поперхнулась напитком. Она предложила мне переспать с Дэном», — рассказала женщина. Подумав, она все же согласилась, однако ничего не сказала мужу. Мужчина думает, что его жена ходит на йогу вместе с Сарой.

Женщина призналась, что решение Сары спасло сразу два брака. Теперь она чаще занимается сексом, тем самым удовлетворяя и мужа Сары, а ее супруг и подруга больше не должны делать то, что не приносит им удовольствия.

Часть прочитавших историю женщины и ее подруги людей одобрили их поведение и посчитали его мудрым. Другие, напротив, предупредили, что это ничем хорошем не кончится и приведет к разочарованию.

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