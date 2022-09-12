Женщина переспала с тысячей женатых мужчин и рассказала о своем опыте

The Sun: женщина переспала с тысячей женатых мужчин и рассказала, что не чувствует стыда

50-летняя Гвенет Ли переспала с тысячей женатых мужчин и объяснила, почему не чувствует стыда перед их женами. Своим опытом женщина поделилась с The Sun.

Она рассказала, что ненавидит однообразную жизнь и всегда находится в поисках острых чувств и ощущений. Ли уверена, что многим людям надоело постоянно находиться со своими супругами. «Это как пандемия... Никто не хочет проводить столько времени с одним человеком», — считает она.

По словам женщины, ей нравится получать подарки и внимание от женатых мужчин, потому что они всегда замечают, что у нее новая прическа или платье. Несмотря на это, Ли не хочет связывать себя длительными отношениями с одним избранником. Она уже была замужем и теперь сомневается, что когда-либо сможет иметь долгосрочные отношения.

Любимый тип поклонников женщины — богатые, образованные, светские люди. Они дарят Ли дорогую одежду и драгоценности. Женщина отметила, что в последнее время предпочитает получать в качестве подарков произведения искусства.

Ли знает, что ее критикуют, но говорит, что ей все равно. Ей также не стыдно перед женами, чьи мужья проводят с ней свое время. «Почему я должна чувствовать себя виноватой? Вина лежит на мужчине, а не на мне», — утверждает женщина.

Ранее сообщалось, что замужняя китайская модель одновременно встречалась с 18 любовниками, обманула их на сумму, превышающую два миллиона юаней (18 миллионов рублей), и попалась. Она убеждала мужчин, что хочет выйти за них замуж, и даже проводила со своими жертвами предсвадебные фотосессии.

