Замужняя женщина встречалась с 18 любовниками одновременно и попалась

South China Morning Post: китайская модель обманула 18 мужчин на 18 миллионов рублей

Замужняя китайская модель одновременно встречалась с 18 любовниками, обманула их на сумму, превышающую два миллиона юаней (18 миллионов рублей), и попалась. Об этом сообщает South China Morning Post.

29-летняя женщина по фамилии У начала свою мошенническую деятельность в 2017 году. Она убеждала мужчин, что хочет выйти за них замуж, и даже проводила со своими жертвами предсвадебные фотосессии. Многие из них заранее называли ее женой.

Завоевав расположение мужчин, У начинала требовать у них деньги. По ее словам, средства требовались для помощи родственникам. Иногда она объясняла, что ее отец болен раком, племянника нужно вызволить из тюрьмы, выплатив залог, или брату требуются деньги на покупку дома после женитьбы.

Чтобы помочь У, некоторые из попавшихся на ее удочку мужчин брали кредиты. Если кто-то начинал подозревать ее в неискренности и угрожал пожаловаться в полицию, она возвращала деньги, выпросив нужную сумму у новых жертв.

Афера потерпела крах после того, как У попросила любовника по фамилии Ван выступить в роли ее брата. Она объяснила, что пытается избавиться от мужчины по фамилии Ли, который якобы выслеживает ее из-за неуплаченных налогов. В действительности Ли одолжил У около 900 тысяч юаней (8,1 миллиона рублей).

После встречи с ним Ван заподозрил неладное. «Мужчина спросил меня, когда мы сможем вернуть ему деньги. По его словам, ему не хватало средств, и он уже продал свой дом. Я сразу заподозрил, что У что-то скрывает. Как может быть, что человек, который требует от других уплаты налогов, продал собственный дом?» — рассказал он.

Ван потребовал, чтобы У позволила ему обсудить свадьбу с ее родителями. В противном случае он пообещал, что уйдет от нее и потребует деньги обратно. Когда У заявила, что не сможет расплатиться с ним сразу, мужчина обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что жительница Краснодара обманула 66 мужчин из Норильска и стала миллионершей. Мошенница жаловалась мужчинам на тяжелую жизнь и проблемы с финансами, после чего просила помочь и перевести деньги на ее карту.