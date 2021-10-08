Россиянка пожаловалась на тяжелую жизнь 66 мужчинам и стала миллионершей

Жительница Краснодара обманула 66 мужчин из Норильска и стала миллионершей. Об этом сообщает издание «Проспект Мира».

По данным полиции Красноярского края, 30-летняя россиянка с 2018-го по 2019 год знакомилась с норильчанами в социальных сетях. Мошенница жаловалась мужчинам на тяжелую жизнь и проблемы с финансами, после чего просила помочь и перевести деньги на ее карту. Ее уговорам поддались 66 мужчин, суммарно отправивших ей более миллиона рублей. Однако вскоре жертвы заподозрили обман и пожаловались в полицию.

Сотрудники полиции нашли преступницу. Она объяснила, что решила сосредоточиться на жителях Норильска, потому что, по ее мнению, этот город славится богатыми женихами и находится достаточно далеко от Краснодара.

Ранее сообщалось, что мужчина очаровал женщину, назвал ее цветком сакуры и лишил миллионов рублей. Доверчивая американка познакомилась с мошенником в интернете.