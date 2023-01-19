Жившего 300 лет назад князя ГИБДД оштрафовала за непристегнутый ремень

В Дагестане водителю выписали штраф за непристегнутый ремень у жившего 300 лет назад князя

В Дагестане водитель получил штраф за непристегнутый ремень князя, жившего почти 300 лет назад. Об этом в четверг, 19 января, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

По данным канала, владелец «газели» разместил в кабине картинку с изображением Хаджи-Давуда. Камера ГИБДД зафиксировала непристегнутого пассажира. Вскоре мужчине выписали штраф в размере одной тысячи рублей с прикрепленным кадром, сделанным на дороге.

Хаджи-Давуд — лезгинский военный предводитель, князь, руководитель народно-освободительного движения горцев Восточного Кавказа, глава теократического государства в Ширване.

Ранее стало известно, что в России подготовили список неисправностей авто, за которые будут выписывать штраф.