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07:17, 19 января 2023Россия

В Госдуме предложили запретить курение вблизи детских площадок

Депутат Хамзаев призвал запретить курение на прилегающим к детским площадкам территориям

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что необходимо запретить курение на территориях возле детских площадок. Письмо с такой инициативой он направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, передает RT.

Хамзаев напомнил, что согласно российскому законодательству, курение табачной продукции на детских площадках запрещено. Однако нередко россияне отходят буквально на метр и курят на прилегающим к объектам территориям. Формально граждане соблюдают закон, однако здоровье детей в таком случае по-прежнему находится под угрозой.

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«В этой связи предлагаю совместно проработать законодательную инициативу, а также прошу определить позицию министерства по целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на курение на расстоянии менее чем 15 метров от границ детской площадки», — предложил парламентарий.

Ранее Хамзаев предложил наказывать россиян за курение рядом с беременными и детьми. По его словам, в ряде стран уже действуют аналогичные меры, подразумевающие увеличение штрафа.

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Марина Совина
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