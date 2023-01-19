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20:13, 19 января 2023Забота о себе

Психолог назвал способы отличить признаки волнения от лжи

Психолог Павлов: чтобы распознать ложь, нужно говорить мягко

Фото: Shutterstock

Нужно говорить с человеком мягко, чтобы распознать ложь, заявил экс-сотрудник спецслужб, психолог-физиогномист Артем Павлов. Способы отличить признаки волнения от вранья он назвал для издания Psychologies.

Он указал на то, что у многих людей организм сопротивляется обману, реагируя скачком давления, выбросом гормонов, напряжением мышц и учащением дыхания. По словам Павлова, у следователей и детективов на такой случай есть техника «мягкой беседы», которая помогает отличить настоящую ложь от стресса.

Прежде всего Павлов предлагает определить психотип потенциального лгуна — высокочувствительный это человек или тот, который практически не чувствует дискомфорта при вранье и стрессе. «Чувствительные люди настолько боятся разоблачения, что не могут сдержать проявления стресса. Им проще сказать правду и понести наказание», — сказал он.

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Помимо этого, Павлов предложил спросить, к чему человек стремится и что считает важным в жизни. Кроме того, психолог назвал важным наблюдение за обычным поведением человека. «Обратите внимание, насколько интенсивно жестикулирует, громко ли говорит, в какой позе обычно сидит. Это его константное поведение — обычное, не в стрессовом состоянии», — объяснил он.

О возможной лжи Павлов рекомендовал заговорить мягко. «Если поведение собеседника изменилось, то вероятность стресса и лжи высока. Причины волнения тоже могут быть интересны вам как дознавателю, ведь не бывает дыма без огня», — сказал он, предупредив, что давить, кричать и обвинять собеседника не нужно. «Ни один профайлер уже не сможет разобраться — ложь это или защитная реакция на агрессию», — заключил он.

Ранее профессор психологии Сьюзан Краусс Уитборн назвала главные признаки, по которым можно вычислить хронического лжеца. По словам Уитборн, все время от времени врут, но есть категория людей, для которых ложь — это образ жизни.

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Александра Лисица
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