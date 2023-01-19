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13:22, 19 января 2023Мир

Премьер Тайваня подал в отставку

Премьер Тайваня подал прошение об отставке вместе с членами кабинета министров

Фото: Chiang Ying-ying / AP

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан в преддверии широко ожидаемых перестановок в правительстве подал прошение об отставке вместе с членами кабинета министров. Об этом политик сообщил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и заблокирована).

Политик поблагодарил президента Цай Инь-Вэня за оказанное доверие, а также законодателей за их поддержку и советы, которые позволили добиться значительных результатов для защиты народа и страны. Тем не менее премьер-министр признал, что некоторые инициативы были недостаточно хорошо реализованы.

Для того, чтобы глава государства смог сформировать новую правительственную команду, Чжэньчан подал прошение об отставке, а также попросил президента назначить нового главу Кабинета министров как можно скорее. «Я хочу, чтобы новая правительственная команда работала лучше. Я молюсь за благополучие Тайваня и процветание народа и страны», — подчеркнул он.

Как уточняет Reuters, отставка Чжэньчаня последовала за поражением правящей партии на прошедших выборах в ноябре.

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Варвара Кошечкина
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