Премьер Тайваня подал в отставку

Премьер Тайваня подал прошение об отставке вместе с членами кабинета министров

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан в преддверии широко ожидаемых перестановок в правительстве подал прошение об отставке вместе с членами кабинета министров. Об этом политик сообщил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и заблокирована).

Политик поблагодарил президента Цай Инь-Вэня за оказанное доверие, а также законодателей за их поддержку и советы, которые позволили добиться значительных результатов для защиты народа и страны. Тем не менее премьер-министр признал, что некоторые инициативы были недостаточно хорошо реализованы.

Для того, чтобы глава государства смог сформировать новую правительственную команду, Чжэньчан подал прошение об отставке, а также попросил президента назначить нового главу Кабинета министров как можно скорее. «Я хочу, чтобы новая правительственная команда работала лучше. Я молюсь за благополучие Тайваня и процветание народа и страны», — подчеркнул он.

Как уточняет Reuters, отставка Чжэньчаня последовала за поражением правящей партии на прошедших выборах в ноябре.