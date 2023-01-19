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13:07, 19 января 2023Экономика

«Удмуртнефть» ввела в эксплуатацию крупный объект энергетики

Компания «Удмуртнефть» ввела в эксплуатацию двухтрансформаторную электроподстанцию

Фото: РИА Новости

Компания «Удмуртнефть» (крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртии, работает под управлением НК «Роснефть» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec) ввела в эксплуатацию двухтрансформаторную электроподстанцию «Соколовка» с тремя классами напряжения — 110, 35 и 6 киловольт. Новая подстанция суммарной установленной мощностью 80 мегаватт полностью обеспечит надежное энергоснабжение действующих объектов нефтедобычи и перспективное развитие Южной группы месторождений предприятия.

На новой подстанции «Соколовка» установлено передовое оборудование, отвечающее современным требованиям энергоэффективности и промышленной безопасности. Автоматизированная система управления подстанции обеспечивает контроль за оборудованием в режиме реального времени, что позволяет оперативно управлять процессом электроснабжения и повышает надежность энергообъекта.

Ранее «Удмуртнефть» ввела в эксплуатацию подстанцию «Котово» с двумя силовыми трансформаторами по 10 мегаватт каждый.
Повышение эффективности производственных активов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания и ее дочерние общества ведут системную работу, направленную на рациональное использование ресурсов, оптимизацию потребления электроэнергии, распределения электрических нагрузок.

По итогам реализации программы энергосбережения за 11 месяцев 2022 года «Удмуртнефть» сэкономила более 38 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Экономический эффект превысил 174 миллиона рублей.

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Татьяна Романова
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